فارس بمستوى طيب في أول لقاء بعد العودة من الإصابة

شارك الدولي الجزائري سليم محمد فارس أساسيا بشكل مباشر بعد العودة من الإصابة وذلك بمناسبة لقاء نابولي في الدوري و الذي جرى أمس، رفقاء فارس قدموا على العموم مستوى مميز، خاصة في الشوط الأول لكنهم عجزوا عن مجاراة النسق طيلة اللقاء وسقطوا في الثاني بهدفين من دون رد سجلهما كاليخون وكوليبالي، محمد فارس شارك أساسيا كما أشرنا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى مميز واللافت في الأمر أنه لعب في مركز جديد وهو جناح أيسر كما كانت له توغلات كثيرة في العمق ولعب أحيانا كثيرة في مركز صناعة اللعب .

وناس لازم الدكة ورحيله بات وشيكا

من جانب نابولي هذه المرة أبقى المدرب ماوريسيو ساري لاعبه الجزائري ادم وناس على الدكة ولم يشركه طيلة التسعين دقيقة، تصرف مثل هذا بات متوقعا من مدرب لا يغير الكثير في تشكيلته الأساسية، إلى ذلك مازال الإعلام الإيطالي يؤكد يوما بعد الآخر رحيل الجزائري، حيث عاد ليربطه يوم أمس بنادي بنيفينتو متذيل ترتيب الكالتشيو ،إذ قال أن المدرب يسعى لإعارته لهذا الفريق الذي سيضمن له المشاركة بشكل دائم حتى في حال تراجع مستواه وهو ما يرغب فيه اللاعب ومدربه وحتى إدارة ناديه .

بورقعة –ع

