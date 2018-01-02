فارس يتعافى ويندمج في تدريبات هيلاس

كشفت تقارير إيطالية أن اللاعب الجزائري سليم محمد فارس قد تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها وأبعدته لأسابيع، موقع هيلاس 1903 المقرب جدا من هيلاس فيرونا قال أن فارس اندمج بشكل عادي، وعمل من دون الشعور بأي آلام أو مضاعفات، وكان فارس قد أصيب بداية ديسمبر الماضي في الركبة وهو ما اضطره للابتعاد لفترة لأجل التعافي بشكل كامل وهو ما حدث .

يسعى للتواجد في لقاء نابولي يوم السبت

عودة فارس في بداية الأسبوع ستمكنه من العمل لفترة قبل لقاء نابولي يوم السبت المقبل، اللاعب الجزائري متخلّف كثيرا عن بقية زملائه من الجانب البدني، بعد غيابه لفترة تقارب الشهر ما يعني ضرورة الرفع من ريتم التدريبات من أجل اللحاق بريتم المجموعة وفي حال نجح في ذلك فإن المدرب قد يعتمد عليه في موقعة نابولي يوم السبت المقبل، يشار إلى أن مدرب هيلاس بيكيا سينتظر آخر يوم قبل لقاء نابولي من أجل البت في أمر مشاركة فارس من عدمها لأنه لا يريد المغامرة به بما أن الموسم مازال طويلا جدا .

فارس يرغب في الظهور أمام فريقه المستقبلي

هذا عن رأي مدربه لكن رأي فارس مختلف تماما من دون شك، الجزائري يرغب وبشدة في لقاء نابولي ليس فقط لأنه متصدر الدوري والكل يرغب في لعب اللقاءات الكبيرة، لكن لأن فريقه المستقبلي، الإعلام الإيطالي مازال يؤكد يوما بعد آخر أن نابولي الوجهة الأقرب لفارس وأن بداية جانفي الحالي ستعرف تقدم المفاوضات بشكل كبير على أمل أن تنتهي باتفاق نهائي وانتقال حتمي سواء في جانفي الحالي أو في نهاية الموسم .

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