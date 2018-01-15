فارس يتعاقد مع رايولا ويبلغه برغبته في الرحيل

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي الشهير يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي هيلاس فيرونا محمد سليم فارس قد قام بخطوة ستعني وبنسبة كبيرة رحيله نحو نادي أكبر في القريب العاجل، حيث كشف الموقع السابق أنه تعاقد وبصفة رسمية مع الوكيل الشهير مينو رايولا، الذي يعتبر إلى جانب مينداس أكبر وكيل أعمال في العالم، رايولا قام بهندسة عديد الصفقات العملاقة في صورة صفقة بوغبا، زلاتان، مخيتاريان، بالوتيلت وغيرها ولن يصعب عليه من دون شك نقل الجزائري لنادي كبير.

لا يمانع في العودة ليفرونا عن طريق الإعارة

بحسب “موقع كالتشيو ميركاتو” دائما فإن فارس أبلغ وكيل أعماله الجديد برغبته في الرحيل فورا عن ناديه الحالي هيلاس فيرونا، فارس يرى أن تألقه في الفترة الأخيرة هو فرصة لربما لن تعوض لذلك يرغب في التوقيع لنادي أكبر، لكنه لا يمانع في البقاء في فيرونا لنهاية الموسم الحالي عن طريق الإعارة المهم أن يوقع لفريق جديد، لاعب الخضر يعلم جيدا أنه يلعب في نادي ضعيف وتوالي النتائج السلبية قد يؤثر على مستواه وقد يبعد عن هذه الأندية في حال لم يوقع حالا.

جوفنتوس يراقبه ويرغب في ضمه

غير بعيد عن أخبار فارس كشفت أمس عديد المواقع والصحف الإيطالية أن نادي جوفنتوس مازال يأمل في ضم فارس في المستقبل القريب، الصحافة الإيطالية قالت أن السوق لا تتوفر على لاعبين كبار في هذا المركز وفارس ربما يعتبر الأفضل ليس فقط لمستواه لكن أيضا لسنه، أي أنه يملك هامشا كبيرا للتطور ( من مواليد 1996 ) إدارة جوفنتوس ترغب في ضم ظهير أيسر ربما يكون فارس من أجل تعويض البرازيلي أليكس ساندرو والذي قد يرحل في نهاية الموسم رغم كل ما قيل سابقا عن بقائه وتجديده للعقد .

نابولي يبقى أقرب الأندية لضمه رغم كل ما يقال عن جوفنتوس

بالعودة لتقارير موقع “كالتشيو ميركاتو” فقد كشف أن فارس يبقى أقرب لنادي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي ورغم أنه تراجع عن ضمه في جانفي الحالي، إلا أنه يضعه على رأس أولوياته في الصيف، مركز الظهير الأيسر في نابولي يضم اللاعب البرتغالي ماريو روي والجزائري غلام وبقاء هذين اللاعبين في الصيف ليس أكيدا، فبسبب مستواه وعمره الكبير يبقى روي مرشحا للتسريح، أما غلام فإن كبريات الأندية تطارده وفي حال ما قرر أحد هذه الأندية دفع قيمة شرطه الجزائي فإن نابولي لن يكون قادرا على الاحتفاظ به، تضييع لاعب من هذين اللاعبين يعني ضرورة التعاقد مع بديل وفارس يبقى الخيار الأول لإدارة نادي الجنوب الإيطالي .

بورقعة-ع

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