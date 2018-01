فالدانو ينتقد زيدان ويكشف ميزة برشلونة المفقودة في ريال مدريد

أكد خورخي فالدانو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية هبوط مستوى المرينجي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عليه تصحيح الأخطاء كما فعل قبل عامين.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل (2-2) أمام سيلتا فيجو أمس الأحد، ليزيد الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 16 نقطة، علمًا بأن الملكي صاحب المركز الرابع لديه مباراة مؤجلة.

وقال فالدانو لبرنامج “إلـ ترانزيستور”، الذي يُبث على راديو أوندا سيرو الإسباني: “ريال مدريد وصل إلى مرحلة صعبة حيث أصابت الأزمة كل شيء فيه”.

وأضاف: “على المستوى الفني، هناك غياب للاستمرارية حينما يمتلك الفريق الكرة، وأيضًا غياب وضوح الرؤية عند الخروج بالكرة من الخلف، وهذا ما تحدث عنه زيدان، وهي ليست مشكلة صغيرة، فبفقدان الكرة يمنح الملكي الفرص السهلة للخصم”.

وتابع قائلاً: “حتى تكتيكيًا الفريق لا يبدو منظمًا بشكل جيد.. اللاعبون الذين يملكون طاقة وطموحًا يلعبون بالضغط العالي، وهناك آخرون يتحفظون أكثر ويفضلون الانتظار بعيدًا في الخلف”.

وأكمل: “هوية الفريق غير محددة، هناك لحظات يريدون خلالها أن يلتهموا الخصم، ولحظات أخرى يكون عليهم الانتظار في الخلف، لأن الخصم يتجاوز خطوط الضغط الأولى بسهولة كبيرة”.

ونبه فالدانو أيضًا إلى الجانب البدني، حيث قال: “الفريق انهار في الشوط الثاني في مباراة أمس أمام سيلتا فيجو، تمامًا كما حدث له في الكلاسيكو أمام برشلونة”.

وأردف: “لا أستطيع تحميل كل اللاعبين المسؤولية نفسها، وأيضًا ليس كلهم لديهم الطاقة نفسها، مع أن النتيجة العامة مقلقة وتزداد سوءًا”.

وبسؤاله عن المدرب زيدان قال: “زيدان جاء قبل سنوات واستطاع تغيير ديناميكية الفريق تمامًا في مثل هذا الوقت من السنة.. والآن هو في اختبار مشابه”.

وأوضح: “في ذلك الوقت كان عليه تصحيح أخطاء رافايل بينيتيز واليوم عليه تصحيح أخطائه هو.. زيدان يتحمل جزءًا من المسؤولية بالطبع”.

واستطرد: “هناك مشكلات في التنظيم وهو أمر عائد إلى المدرب، ولكن هذا لا يعني أن اللاعبين غير مسؤولين، فهم لاعبون أكبر بكثير من أن نعفيهم من المسؤولية”.

وأنهى فالدانو تصريحه بالإشارة إلى أن برشلونة لا يزال يدافع عن طريق امتلاك الكرة، حيث قال: “برشلونة قادر على رفع نسق اللعب وخفضه حسبما يحتاجه في المباراة، وهذا الشيء غير موجود حاليًا في ريال مدريد”.

