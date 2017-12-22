فالفيردي: برشلونة ليس المفضل للفوز بالكلاسيكو

تحدث المدير الفني لفريق برشلونة ارنستو فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني التي ستقام غدًا.

ونشرت صحيفة آس الاسبانية تصريحات فالفيردي التي أكد من خلالها على أن فريقه ليس المفضل للفوز في مباراة الغد على الرغم من تقدمه في جدول المسابقة .

وقال: انا لا أعتقد اننا الفريق المفضل للفوز غدًا ، والترتيب في جدول المسابقة لا يعني شيئًا في مثل هذه المباريات ، علينا ان نكون منتبهين بشكل كامل ، وهم يلعبون على أرضهم وأقوياء جدًا.

وعن المواجهة على البرنابيو قال: إن إحصائياتهم تقول الكثير ولكن غدًا لا يوجد إعتبار للإحصائيات ونحن سنبدء من نفس الخط والنظر للوراء أمر جيد ولكننا ننظر للأمام .