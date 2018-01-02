فالفيردي: رحيل نيمار كان صعبًا.. وديمبيلي سيعود قريبًا

تحدث مدرب فريق برشلونة الإسباني، أرنستو فالفيردي، إلى قناة النادي الرسمية في حديث مطول حول عدة أمور تخص الفريق، تصدرها نجم الفريق السابق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

فالفيردي نجح في إعادة التوازن داخل البيت الكاتالوني، بعدما ابتعد بصدارة الدوري وبفارق 14 نقطة عن الغريم ريال مدريد، ليس ذلك فحسب، بل انتصر على الفريق الملكي في عقر داره بثلاثية مُذلة، جعلت أبواب الثقة تنفتح بين المدرب المحنك وجماهير البلاوغرانا.

“مغادرة نيمار كانت لحظة صعبة للنادي، لا يمكننا إنكار ذلك” هكذا افتتح فالفيردي حديثه إلى قناة برشلونة..

وتابع: “من المنتظر أن يعود ديمبيلي من الإصابة، ومشاركته ستتحدد بحسب الجاهزية، وسننظر كذلك إن كنا سنغير الخطة، سنقيم الأمور، لكن يجب الأخذ في الاعتبار مراكز ليونيل ميسي ولويس سواريز”.

وأكمل: “علينا أن نكون متأقلمين، كلنا نعلم أن ميسي يمكنه اللعب بأي مركز، نريد أن نضعه في المكان حيث يستطيع تقوية الخطوط الأمامية”.

وأردف: “نحن نفكر حاليًا بالكلاسيكو، إنه الحدث الأحدث، كمجموعة لقد عشنا لحظات رئيسية، المباراة في الديار ضد يوفنتوس ثم اللعب ضد خيتافي لقد كانتا مواجتهين معقدتين”.

وختم قائلاً: “كي تكون لاعبًا لبرشلونة يجب أن يكون لديك خصائص مختلفة، يجب على ديمبيلي التكيف معنا لقد ألمت به إصابة كبيرة وضربة موجعة، إنه شاب وموهوب وقد يكون متوترًا بعض الشيء بسبب النقلة الكبيرة التي حظي بها”.

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