فالفيردي: فارق 14 نقطة عن ريال مدريد؟ لا ننظر إلى الأسفل!

أظهر المدرب إرنيستو فالفيردي سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه برشلونة على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في “سانتياغو برنابيو”.

عقب المباراة أجاب فالفيردي على سؤال حول عدم تمكن أي فريق من إلحاق الخسارة ببرشلونة قائلا: نحن نمر بسلسلة إيجابية، ونستغل اوقاتنا بشكل جيد.

عن الفارق بين الشوطين وكيف تحول وجه المباراة لمصلحة البلوغرانا يوضح: قلت للاعبين إن علينا تضيق الخناق عليهم في الشوط الثاني.

ويكمل: في الشوط الأول ضغطوا علينا عاليا ولم تتح لنا الكثير من الفرص، بينما في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وترجمنا فرصنا إلى أهداف.

أما عن الفارق الذي وصل إلى 14 نقطة عن ريال مدريد فيجيب: لا نحاول النظر إلى الفارق مع المنافسين لا يزال لدينا نصف موسم .

وختم: “دائما تكون هذه المباريات اختبار مهم، لم تكن مباراة للانتقام من السوبر بل مواجهة مهمة نجحنا فيها لكن لدينا مباريات أخرى سنلعبها ونحاول الفوز فيها.