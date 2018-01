فان ديك يظهر للمرة الأولى بقميص ليفربول

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الفريق أمام إيفرتون، في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة.

وقد تواجد اللاعب الهولندي فيرجيل فان ديك، في تشكيلة الفريق للمرة الأولى بعد انضمامه لليفربول قبل أيام قليلة قادمًا من ساوثهامبتون بمبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت التشكيلة الرسمية للمباراة كالتالي:

ليفربول: كاريوس، غوميز، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، ميلنر، إيمري كان، تشامبرلين، لالانا، ساديو ماني وفيرمينو.

إيفرتون: بيكفورد، كيني، هولغيت، جاغيلكا، مارتينا، مكارثي، شنايدرلين، روني، وبلاسي، كالفيرت ليوين وسيغوردسون.

