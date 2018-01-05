الرئيسية / آخر الأخبار / فان ديك يظهر للمرة الأولى بقميص ليفربول

فان ديك يظهر للمرة الأولى بقميص ليفربول

5 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 45 زيارة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الفريق أمام إيفرتون، في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة.

وقد تواجد اللاعب الهولندي فيرجيل فان ديك، في تشكيلة الفريق للمرة الأولى بعد انضمامه لليفربول قبل أيام قليلة قادمًا من ساوثهامبتون بمبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت التشكيلة الرسمية للمباراة كالتالي:

ليفربول: كاريوس، غوميز، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، ميلنر، إيمري كان، تشامبرلين، لالانا، ساديو ماني وفيرمينو.

إيفرتون: بيكفورد، كيني، هولغيت، جاغيلكا، مارتينا، مكارثي، شنايدرلين، روني، وبلاسي، كالفيرت ليوين وسيغوردسون.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

شاهد أيضاً

حديث عن اتفاق بين نابولي ومانشستر يونايتد بخصوص غلام 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.يبدو أن تجديد الدولي الجزائري في صفوف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved