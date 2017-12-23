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فرحات في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الليغ 2

23 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 46 زيارة

كشفت شبكة “بي إن سبورت” الفرنسية الناقل الحصري لدور الدرجة الثانية الفرنسية عن التشكيلة التي يرى أغلب محلليها أنهم الأحسن في مرحلة الذهاب، التشكيلة المثالية لليغ 2 عرفت ومن دون مفاجأة تذكر تواجد لاعب الخضر ونادي لوهافر زين الدين فرحات، هذا الأخير بصم على مستوى رائع وقاد فريقه لاحتلال المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن منطقة الصعود، اللاعب السابق لاتحاد الجزائر أنهى نصف الموسم الأول متصدرا لقائمة أحسن الممرين برصيد 11 تمريرة حاسمة وهو بالمناسبة رقم قياسي في نصف موسم وسيعمل لاعب الخضر عطفا على ذلك على تحطيم الرقم القياسي لموسم كامل الذي سجل صاحب 18 تمريرة حاسمة وهو رقم بات من السهل تحطيمه.
بورقعة -ع

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