فرحات يعود للوهافر بعد استنفاذ العقوبة

أعلن أمس مدرب لوهافر عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء سهرة اليوم ضد نادي باريس أف سي في الدوري الفرنسي الليغ 2 وأعلن معها عن عودة الدولي الجزائري زين الدين فرحات، زينو كان قد غاب عن لقاء فريقه في الجولة الماضية وهو اللقاء الذي ضيع فيه الفريق نقطتين ما يعني أن عودته ستكون في صالح النادي بكل تأكيد، تشكيلة لوهافر للقاء اليوم عرفت أيضا تواجد الموهبتين فيكتور لكحل ورفيق غويتان الذين يقدمان مستويات مميزة منذ بداية الموسم، ويأمل فرحات أن تكون عودته موفقة ليس فقط على صعيد الجماعي لكن الفردي أيضا بتقديم تمريرات حاسمة أو تسجيل الأهداف .

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