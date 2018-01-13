فيغولي: “تغلبت على الصعوبات وسعيد بما أقدمه مع غلطة سراي”

أدلى لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي بتصريحات أمس نقلتها عديد المواقع والصحف التركية، فيغولي بدأ حديثه بالتأكيد على راحته الكبيرة في نادي غلطة سراي وقال:” صحيح أنني واجهت بعض الصعوبات في البداية إضافة إلى الإصابة، وأيضا العقوبة التي أبعدتني لمدة شهر كامل، لكني الآن سعيد بما أقدمه ومركز على تحقيق الأفضل مع فريقي الحالي “.

“الطرد الذي تعرضت له كان ظالما وسأقوم بنفس الأمر في حال تكرر”

بالحديث عن الطرد الذي تعرض له سفيان والذي أبعده لقرابة الشهر فقد عاد للحديث عنه حين قال:” ما تعرضت له في لقاء طرابزون كان ظلما كبيرا في حقي، لم أكن أستحق أبدا الطرد، لقد رأيت زميلي ملقا على الأرض وذهبت لحمايته لم يكن في نيتي أي شيء لكن الحكم طردني، اعتقد أن الحكم بشر ومن الممكن أن يخطئ وأراه قد أخطأ في حقي، لقد حزنت كثيرا للعقوبة التي رأيتها غير عادلة أيضا، لست نادما على ما قمت به وفي حال وقع زميل لي في نفس الموقف سأقوم بنفس ردة الفعل”.

“سعداء مع الرئيس الحالي ونتمنى بقاءه ”

في الأخير تكلم فيغولي عن أهم التغيرات التي وقعت ومن الممكن أن نقع على مستوى الإدارة والأطر الفنية، فيغولي أكد سعادته بالتواجد مع الرئيس الحالي دورسون، كما تكلم عن إقالة المدرب السابق إيغور تيودرو وقال” أعتقد أن بقاء دورسون سيكون في صالحنا هو يدعمنا ويقف دائما خلفنا، أما عن إيغور تيودور فرحيله كان بسب النتائج وهو أمر طبيعي، لكن أعتقد أنه لم يكن الوحيد، الذي يتحمل المسؤولية نحن اللاعبون أيضا نتحمل المسؤولية لا تنسوا أننا قدمنا معه نتائج مميزة في البداية لكن مع توالي الخسارات دفع هو الثمن “.

بورقعة –ع

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