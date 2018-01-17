فيغولي يحدث ضجة كبيرة في تركيا

صنع الدولي الجزائري لاعب نادي غلطة سراي التركي سفيان فيغولي مرة أخرى لدى الصحافة التركية، بعد اللقاء الذي خاضه سهرة أول أمس الإثنين في المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي توزلاسبور تولا سبور، ضمن تحضير نادي غلطة سراي لاستئناف البطولة التركية ،وكاد فيغولي يتسبب في إصابة خطيرة لِأحد لاعبي بطولة الدرجة الثالثة .

لقطة فيغولي حولت الأرضية إلى حلبة ملاكمة

تسببت لقطة الدولي الجزائري في توقف المباراة لوقت طويل من أجل ِإسعاف لاعب فريق توزلاسبور، كما كادت أرضية الميدان أن تتحول إلى حلبة للملاكمة ، خاصة و أن تدخل اللاعب الجزائري كان جد خشن و ليس في محله ،حيث حدث هذا قبل نهاية الشوط الثاني بقرابة ربع ساعة و كان نادي غلطة سراي متفوقا في النتيجة بخماسية نظيفة لصفر، وكان حكم المباراة “رحيما” بِجناح قلعة السرايا واكتفى بِمنحه بطاقة صفراء فقط.

لاق انتقادات لاذعة من الصحافة التركية

لم تمر لقطة فيغولي المجانية و الخارجة عن إطار الروح الرياضية مرور الكرام على الإعلام التركي الذي انهال على الجزائري ووصف تدخله بالغير المنطقي ،حيث كان للاعب وست هام الإنجليزي السابق قد سقط قبل أشهر في نفس فخ النرفزة، بعد أن خرج بالبطاقة الحمراء أمام نادي ترابزون سبور و كلفه الأمر عقوبة بأربعة لقاءات .

مدربه انتقده بشدة وقد يكلفه منصبه في الفريق

ما قام به فيغولي لقي انتقاد مدربه فاتح تيريم الذي لامه بشدة على اللقطة التي قام بها والتي تبقى خارج إطار الروح الرياضية بالرغم من الحماس الكبير المعروف به تيريم الذي قد يبعد سفيان عن التشكيلة الأساسية وخاصة أن لاعب الخضر لم يتقبل انتقادات مدربه.

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