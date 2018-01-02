قائد النادي الملكي يريد التعاقد مع هذا اللاعب من أجل تدعيم دفاعات الفريق…

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني إدارة ناديه بضرورة إستبدال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والتعاقد مع الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسيبر خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع الهداف الأول للكرة العالمية حالياً لتعزيز الخط الأمامي بالفريق وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أفادت بأن النجم البرتغالي كان من أشد المعارضين لفكرة التعاقد مع هاري كين كونه النجم الأوحد داخل النادي الملكي ويخشى أن يسحب الهداف الإنجليزي البساط من تحت اقدامه.

وأفادت العديد من التقارير الواردة من إسبانيا بأن رونالدو طالب بضرورة إستبدال بنزيمة بهاري كين لسد العجز المتواجد بالرواق الأمامي بالفريق

وتعرض بنزيمة لحالة من السخط الجماهيري بسبب تراجع مرودوه التهديفي بشكل كبير هذا الموسم حيث لم يسجل سوى 5 أهداف فقط خلال 20 مباراة خاضها رفقة فريقه هذا الموسم.

كما أصبح النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ماهجم نادي إنتر ميلان الإيطالي تحت أنظار إدارة الملكي ولكن يرى كريستيانو رونالدو أن هاري كين المهاجم المثالي الذي يناسب خطط ريال مدريد بالمستقبل.

وسجل كين 39 هدفاً ببطولة الدوري الإنجليزي خلال هذا العام ويتصدر قائمة هدافي البطولة بالموسم الجاري برصيد 18 هدفاً.

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