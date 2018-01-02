قديورة يظهر للمرة الأولى هذا الموسم

في مفاجأة مدوية قرر مدرب ميدلسبرا توني بوليس الاعتماد على لاعبه الجزائري عدلان قديورة، الذي كان قد غاب منذ بداية الموسم ولم يشارك في أي دقيقة لكنه وجد نفسه أساسيا في لقاء بريستون أند الذي جرى أمس، قديورة لعب أول خمسين دقيقة قبل أن يقرر المدرب سحبه وهو أمر منتظر لأن الجزائري يفتقد ريتم اللقاءات وهو الذي لم يكن يشارك حتى مع الفريق الثاني، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقا عدلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ما رفع رصيدهم للنقطة الـ38 في المركز التاسع .

تغيير المدرب كان في صالحه وبوليس قد يبقيه لنهاية الموسم

تغير وضع عدلان قديورة وعودته للمشاركة أساسيا لم يكن صدفة بل بسبب تغير المدرب، الإدارة تعاقدت مع المدرب الشهير توني بوليس قبل أسابيع وهو الذي أعاده للفريق بداية ( الأسبوع الماضي ) قبل أن يقرر إشراكه يوم أمس، المدرب الجديد قد يغير من قرار قديورة بالرحيل، فرغم أن تقارير إنجليزية كثيرة قد أكدت رحيله مع بداية الميركاتو الحالي إلا أن عودته للظهور قد تغير رأيه وتبقيه على الأقل لنهاية الموسم الحالي .

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