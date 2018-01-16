قصة السفينة والوردة الحمراء في شعار مانشستر سيتي

مر شعار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالعديد من التغييرات على مدار 123 عامًا، حيث استخدم السيتي 4 شعارات فقط منذ تأسيسه في عام 1880، وأطلق الشعار الأول لمانشستر سيتي في عام 1930 واستمر حتى عام 1972، حيث تواجد في النصف الأعلى صورة السفينة التي تمثل قناة مانشستر الملاحية وتشير إلى الروابط التجارية، وحولها دائرة باللون الأزرق مكتوب فيها اسم النادي باللون الذهبي، وفي عام 1972، تم إضافة بعض التعديلات على الشعار حيث وضع تحت السفينة الوردة الحمراء التي ترمز إلى تاريخ مدينة مانشستر، وتم تغيير لون الدائرة للأبيض مع كتابة اسم النادي بالأسود، واستمر حتى عام 1997 ليتم تصميم شعار مختلف تماما، وتحول شعار مانشستر سيتي في عام 1997، إلى النسر وبداخله السفينة ومكتوب فيه 4 أحرف اختصارًا لاسم النادي “MCFC” مع وجود خلفية باللون السماوي، واستمر حتى عام 2016، وقبل عامين، عاد شعار مانشستر سيتي إلى شعاره القديم مع بعض التعديلات التي تناسب الوقت الحالي، حيث يمتاز بشكل الدائري ويتوسطه السفينة في الماء مع كتابة عام التأسيس على الجانبين.

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