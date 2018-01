كاسانو يكشف معاناته الطفولية ويروي كواليس إهانته لكابيلو

ظهر اللاعب الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو في فيلم وثائقي على قناة “كانال بلس” الفرنسية، وتحدث فيه عدد من نجوم القرن الحادي والعشرين ومن بينهم اللاعب الحالي في مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش.

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية حديث كاسانو الذي لعب لريال مدريد حيث قال: “أكثر ما يؤسفني هو رحيلي عن ريال مدريد، كنت في أفضل فريق في التاريخ، وكان يمكن أن أبقى هناك لفترة طويلة وأفوز بالكثير من الألقاب”.

وأضاف: “كان يمكن أن أدخل تاريخ كرة القدم، لكنني اتبعت غريزتي وارتكبت العديد من الأخطاء، مما جعل النادي يستغنى عني”.

وأكمل: “تاريخي في ريال مدريد بدأ جيدًا، وقع ريال مدريد معي لأحل مكان فيجو وأوين الفائزين بالكرة الذهبية، وهذا ما يعني أنني كنت شخصًا مهمًا”.

وأردف قائلا: “كنت أبلغ من العمر 23 عامًا وهناك التقيت أفضل اللاعبين مثل زيدان ورونالدو والعديد من اللاعبين، أحيانًا لم أكن ألعب ولم أشتك”.

ولم يتردد كاسانو في الاعتراف بأنه كان أحد أطراف النزاعات المستمرة في غرف تغيير الملابس وقال: “كنت مجنونًا من أجل لا شيء، في يوم ما استبعدني فابيو كابيلو وأصبحت كالمجنون في غرف الملابس أهنته بالإسبانية والإيطالية لا أعرف لماذا، وبعد عام من هذا الجدل غادرت الفريق”.

وأكد كاسانو أنه عاش طفولة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنه عندما كان في عمر 17 عامًا كان جائعًا جدًا ولا يملك هو وعائلته الكثير من المال، وقال: “أمي لم تكن تعمل كانت ربة منزل، اعتدت أن ألعب في الشوارع من أجل حصد المال”.

وواصل: “في يوم ما لعبت وأعطاني شخص بعض المال لكنه كان قليلًا جدًا، اعتدت أن ألعب في الشارع والفوز من أجل بعض الأشخاص لكي أحصل على المال”.

واختتم: “بعد ذلك الوقت أصبحت لاعبًا محترفًا ومشهورًا وغنيًا، كرة القدم تصنع المعجزات في بعض الأحيان، لقد أصبح لدي الكثير من المال”.

