كاسيميرو يحذر برشلونة ويكشف مفتاح نجاح الريال بتصريح مدوي

أشاد الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد الاسباني بمدرب الفريق زين الدين زيدان ، مؤكداً أنه غير تماماً مصير الريال وأصبح مفتاح عظيم لنجاحات الفريق الملكي.

وتحدث كاسيميرو عن البداية الجيدة لبرشلونة في الدوري الاسباني ، وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلها موقع ديفنسا سنترال:حتى الآن يسيرون بشكل جيد في الدوري الاسباني ، وأيضاً يفعلون بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا ، ولكن أود أن نتحدث بدلاً من ذلك عن ما يقوم به زملائي في الفريق ، وفي النهاية سنعرف كل شيء ، من سيفوز بالدوري الاسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وعن المدرب زين الدين زيدان ، قال كاسيميرو:عندما تولى زيزو تدريب الغريق ، لم نكن على ما يرام في الدوري الاسباني أو في دوري الابطال ، وفي النهاية فزنا ببطولة دوري الابطال ، ومصيرنا تغير تماماً.

وعن البداية السيئة للريال هذا الموسم ، قال:علينا أن نستمر في العمل الجاد ، وكل شيء سيتغير ، لذلك علينا أن نتحرك الى الامام ، وأنا واثق من أن وضعنا سيتغير قبل شهر مايو ، نحن نريد الفوز ببعض الالقاب في نهاية الموسم ، ولكن يجب أيضاً أن تكون هذه المرحلة في وضع جيد.

وتابع:ولا يمكننا أن ننسى أيضاً ، أنه ربما سيكون برشلونة وفرق آخرى تكون بعيدة عنا في الليغا ، ونحن نعلم أن الشيء الاكثر أهمية هو اللقب ، وعلينا دائماً للقتال على اللقب حتى النهاية.

وأختتم كاسيميرو حديثه بالاشادة بالمدرب زيدان قائلاً:ليس هناك شك في أن زيدان هو مفتاح عظيم لنجاح فريقنا ، لانه كان لاعب لريال مدريد ، ويعرف النادي ، ويدرك كيف يفكر لاعبين الريال ، بالنسبة لي هو واحد من مفاتيح النجاح ، لأنه يقوم بعمل هائل ، وقد فاز لتوه بجائزة أفضل مدرب في العالم لتفانيه في عمله ، لذلك فإنه لشرف لنا أن يكون معنا ، وأنا من المهم جداً أن يكون لدينا مدير فني مثله في غرفة خلع الملابس.