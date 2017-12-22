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كاسيميرو يحذر برشلونة ويكشف مفتاح نجاح الريال بتصريح مدوي

22 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 130 زيارة

أشاد الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد الاسباني بمدرب الفريق زين الدين زيدان ، مؤكداً أنه غير تماماً مصير الريال وأصبح مفتاح عظيم لنجاحات الفريق الملكي.

وتحدث كاسيميرو عن البداية الجيدة لبرشلونة في الدوري الاسباني ، وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلها موقع ديفنسا سنترال:حتى الآن يسيرون بشكل جيد في الدوري الاسباني ، وأيضاً يفعلون بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا ، ولكن أود أن نتحدث بدلاً من ذلك عن ما يقوم به زملائي في الفريق ، وفي النهاية سنعرف كل شيء ، من سيفوز بالدوري الاسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وعن المدرب زين الدين زيدان ، قال كاسيميرو:عندما تولى زيزو تدريب الغريق ، لم نكن على ما يرام في الدوري الاسباني أو في دوري الابطال ، وفي النهاية فزنا ببطولة دوري الابطال ، ومصيرنا تغير تماماً.

وعن البداية السيئة للريال هذا الموسم ، قال:علينا أن نستمر في العمل الجاد ، وكل شيء سيتغير ، لذلك علينا أن نتحرك الى الامام ، وأنا واثق من أن وضعنا سيتغير قبل شهر مايو ، نحن نريد الفوز ببعض الالقاب في نهاية الموسم ، ولكن يجب أيضاً أن تكون هذه المرحلة في وضع جيد.

وتابع:ولا يمكننا أن ننسى أيضاً ، أنه ربما سيكون برشلونة وفرق آخرى تكون بعيدة عنا في الليغا ، ونحن نعلم أن الشيء الاكثر أهمية هو اللقب ، وعلينا دائماً للقتال على اللقب حتى النهاية.

وأختتم كاسيميرو حديثه بالاشادة بالمدرب زيدان قائلاً:ليس هناك شك في أن زيدان هو مفتاح عظيم لنجاح فريقنا ، لانه كان لاعب لريال مدريد ، ويعرف النادي ، ويدرك كيف يفكر لاعبين الريال ، بالنسبة لي هو واحد من مفاتيح النجاح ، لأنه يقوم بعمل هائل ، وقد فاز لتوه بجائزة أفضل مدرب في العالم لتفانيه في عمله ، لذلك فإنه لشرف لنا أن يكون معنا ، وأنا من المهم جداً أن يكون لدينا مدير فني مثله في غرفة خلع الملابس.

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2 تعليقان

  1. سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
    23 ديسمبر، 2017 في 11:37 ص

    سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ

    رد
  2. ف ح ف ح ليسانس مالية + علوم
    23 ديسمبر، 2017 في 11:36 ص

    وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ
    أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

    وعن أداء برشلونة الذي يتصدر الليجا حاليا بـ42 نقطة متقدما بـ1 1 نقطة
    على ريال مدريد
    الرابع وله مباراة مؤجلة قال

    رد

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