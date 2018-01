كاليخون أخطر إسباني في تاريخ إيطاليا

دخل خوسيه كاليخون، تاريخ الدوري الإيطالي، من أوسع الأبواب، بعدما أصبح أفضل هداف إسباني في الكالتشيو، متفوقًا على أسطورة برشلونة السابق، لويس سواريز.

وسجل كاليخون، اليوم السبت، هدفه رقم 52 في مسيرته مع نابولي بالكالتشيو، ليتفوق على سواريز، الذي أحرز 51 هدفًا مع إنتر ميلان وسامبدوريا، ما بين 1961 – 1973.

وشارك كاليخون في 170 مباراة بالدوري الإيطالي، منذ وصوله لنابولي مع بداية موسم 2013/2014، قادمًا من ريال مدريد.

وواصل نابولي تصدره للكالتشيو، بعد فوزه، اليوم، بهدفين نظيفين على هيلاس فيرونا، حيث يملك الفريق 51 نقطة بعد 20 مباراة، ويأتي خلفه جوفنتوس، برصيد 47 نقطة من 19 مباراة.

