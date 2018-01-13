كانتى ينجو من حادث سير

نجا الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي من حادث اصطدام سيارته بشاحنة خلال توجهه إلى ملعب “ستامفورد بريدج” لمواجهة آرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية ّ،ويظهر فى الصور أن سيارة كانتي أصيبت بأضرار بعد تحطم المرآة الجانبية، بالإضافة إلى وجود حطام فى هيكل السيارة من الخارج ،وحرصت الجماهير على التقاط صور سيلفى مع كانتي بعد الحادث الذي عطل اللاعب عن طريقه للمشاركة فى اللقاء ،جدير بالذكر أن كانتي شارك في المباراة أمام آرسنال 90 دقيقة، ونال بطاقة صفراء، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي ضمن منافسات نصف النهائي.

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