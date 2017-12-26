كانتي يقهر الجميع ويتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي

فاز نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي بجائزة أفضل لاعب فرنسي من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة متفوقًا على العديد من النجوم حول العالم.

ونجح نجولو كانتي في الفوز بلقب البريميرليج في الموسمين الأخيرين مع ليستر سيتي ثم تشيلسي ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي.

وحصد كانتي 92 صوتًا متفوقًا على كيليان مبابي صاحب الـ87 صوت وكريم بنزيما الذي نال 52 صوتًا.

وشارك كانتي في 21 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم مسجلًا لهدف وحيد

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