كتيبة ماجر تطير إلى تونس تحسبا للقاء الغد أمام رواندا

تشد اليوم كتيبة المنتخب الوطني للمحليين بقيادة المدرب رابح ماجر الرحل صوب العاصمة التونسية على متن رحلة خاصة، وهذا تحسبا لمواجهة رواندا الودية المقررة يوم الغد بملعب المنزه ابتداء من الساعة الثالثة مساء، ويراهن الناخب الوطني بشكل كبير على ودية الغد، من أجل الوقوف عند مستوى اللاعبين، خاصة و أن التربص الأول لم يكلل بالنجاح شهر ديسمبر الفارط، بعد إلغاء ودية الأمارات و غياب عديد من اللاعبين بسبب الإصابة ،حيث سيسعى ماجر من خلال لقاء رواندا إلى تدعيم المنتخب الأول في شهر مارس ببعض العناصر المحلية التي قد تتألق في لقاء الغد .

الخضر سيجرون عشية اليوم حصة تدريبية في المنزه

كان تربص المنتخب الوطني قد انطلق عشية الأحد بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى بمشاركة 21 لاعبا من الرابطة المحترفة الأولى،، حيث أجرى الخضر أمس حصتين تدريبيتين عرفت مشاركة كل من بن غيث و شافعي اللذين لم يتدربا يوم الأحد بسبب الإصابة ،على أن يجري الخضر عشية اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المنزه في نفس توقيت المباراة ، وعلى الرغم من قصر مدة التربص و عدم خوض اللاعبين لحصص تدريبية كثيرة إلا أن رابح ماجر وخلال اجتماعه باللاعبين طلب منهم ، بذل المجهود اللازم من أجل نجاح التربص.

