كثرة العروض لا تغري فرحات والجزائري باق في فريقه لوهافر لنهاية الموسم

كشفت تقارير فرنسية أن لاعب الخضر ونادي لوهافر زين الدين فرحات يحظى بمتابعة عديد الأندية من الدرجة الأولى الفرنسية، التقارير قالت أن الأمر لا يغري لاعب اتحاد العاصمة السابق كثيرا لأن الجزائري مركز فقط على تقديم أفضل المستويات في النصف الثاني من الموسم، وقيادة فريقه لتحقيق الصعود نهاية الموسم، وكان فرحات قد عبر عن الأمر في تصريح سابق أشرنا إليه، حيث قال أنه يركز فقط على فريقه وما سيقدمه في النصف الثاني من الموسم، وظهر فرحات بمستوى كبير، حيث تمكن لحد الساعة من تقديم 11 تمريرة حاسمة وأيضا تسجيل أربعة أهداف جعلته واحدا من نجوم النصف الأول من الموسم .

لا يريد التسرع وخطوة تغيير الفريق قد تعود عليه بنتائج سلبية

بحسب ذات التقارير فإن فرحات لا يريد التسرع، حيث قدم مستويات كبيرة في ستة أشهر الأخيرة فقط بعد أن ظهر بمستوى مهزوز في أول عام له في فرنسا، فرحات يرغب في الاستقرار أكثر وتطوير مستواه ، ولما لا إنهاء الموسم بين نجوم الدوري ووقتها سيكون أمامه متسعا لدراسة العروض ومعرفة حالته وقدرته على اللعب لفريق أقوى، فرحات متخوف أيضا من عدم قدرته على فرض نفسه سريعا، ففي حال بقي على الدكة مع أندية فرنسية من الصنف الثاني فإن الأمور قد تنقلب عليه سلبا وقد يعود أدراجه للدرجة الثانية سريعا، لذلك يفضل البقاء أكثر في الليغ 2 للانتقال من موقع أكثر قوة نهاية الموسم، ولما لا يحقق الصعود مع فريقه ويلعب الموسم المقبل في الليغ 1 مع مدرب يعرفه وسيضمن له من دون شك المكان الأساسي .

بورقعة بن عزوز

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