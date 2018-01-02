كروس مفتاح ريال مدريد للتعاقد مع نيمار

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه الكبير من أجل حسم صفقة إنضمام البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام العالمية أن إدارة النادي الملكي تفكر في بيع النجم الدولي الألماني توني كروس متوسط ميدان الفريق الاول من أجل تمويل صفقة نيمار خلال الصيف القادم.

وترغب إدارة الميرنجي ببيع اللاعب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يسعى الى ضم اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة وذلك بهدف الحصول على السيولة المالية الكافية وتخفيف الأجور لإفساح المجال من أجل ضم نيمار جونيور في الصيف.

وترى إدارة الميرنجي أن نيمار جونيور هو البديل المستقبلي للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي الأول والذي يعيش حالة من عدم الإستقرار الفني خلال الموسم الجاري بالإضافة الى التقارير الصحفية التي تؤكد بأن اللاعب في طريقه للرحيل.

كما وضعت إدارة ريال مدريد النجم الويلزي جاريث بيل نجم الفريق من ضمن الأسماء المرشحة للمغادرة وذلك بسبب كثرة إصاباته التي ابعدته عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من ضم كروس قبل بضعة أعوام ولكنه فضل الإنتقال لنادي ريال مدريد على الرغم من إنهاء الإتفاقات بينه وبين مانشستر يونايتد.

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