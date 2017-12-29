كريستيانو رونالدو يهدد بمغادرة مدريد لسبب ناري!

هدد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الاسباني ، فريقه الملكي بمغادرة النادي ، بسبب تجاهل رئيس الريال فلورنتينو بيريز لتحسين عقده.

ويبدو أن رحلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تنتهي قريباً مع فريقه ريال مدريد بعد فترة تألق بها الدون وتوج مع الفريق بجميع البطولات وفاز بالكثير من الجوائز الفردية.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن صاروخ ماديرا طلب زيادة في الراتب بعقده الجديد مع الفريق ولكن الرئيس بيريز رفض ذلك وقال أن مستواه متراجع وأنه لن يُحسن عقده في ظل ذلك الأداء.

ووفقاً لآخر التقارير ، فإن علاقة كريسيتانو رونالدو، بالرئيس فلورنتينو بيريز، لم تعد كالسابق، وأصبحت سيئة لدرجة أن اللاعب لا يريد الحديث مع الرئيس.

وقد قيل أن المشاكل نتجت بعد رفض بيريز تحسين عقد رونالدو بزيادة راتبه ، حيث يرى رونالدو أنه اللاعب الافضل في التاريخ ومع ذلك يحصل على راتباً أقل من ليونيل ميسي ونيمار ، على الرغم من فوز الدون بخمسة ألقاب هذا العام بالفوز بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاسباني والاوروبي ، وكأس العالم للاندية.

ومن جانب بعض المصادر في البرتغال فقد أكدت أن اللاعب تحدث مع وكيل أعماله خورخي مينديز وطلب منه التفاوض مع إدارة النادي الملكي على زيادة العقد وإلا سيدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل الرحيل إليهم بالصيف المقبل ،أو العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد في خطوة نقل مثيرة.

وبات كريستيانو رونالدو يأمل في أن يوافق ريال مدريد على بيعه الصيف المقبل، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.