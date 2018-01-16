كلوب أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات على غوارديولا

أصبح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، هو أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات على الاسباني بيب غوارديولا، في تاريخ مواجهات المدربين، ولم يسبق لأي مدرب هزيمة غوارديولا أكثر من كلوب الذي فاز عليه في 5 مواجهات مباشرة بينهما، بالإضافة إلى مباراة أخرى حقق خلالها الفوز بركلات الترجيح، وقاد يورغن كلوب فريق ليفربول لهزيمة سيتى غوارديولا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي “بريميرليغ”.

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