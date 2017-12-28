كلوب يعلق على تعاقد ليفربول مع فان دايك

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التعاقد مع الهولندي فان دايك مدافع فريق ساوثهامبتون بـ75 مليون جنيه إسترليني.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب الذي قال: اعتقد أن الناس ستقول، التعاقد مع فان دايك مكلف للغاية ولكن هذا لايهمني.

واضاف كلوب: السوق هو من يحدد سعر اللاعبين، ولكن فان دايك لاعب من نوعية كبيرة لذلك حرصنا على التعاقد معه وبالفعل حصلنا على توقيعه.

وأصبح فان دايك أغلي مدافع في العالم في تاريخ كرة القدم متجاوزاً صفقة تعاقد مانشستر سيتي مع بنيامين ميندي من موناكو الفرنسي بـ52 مليون جنيه إسترليني.