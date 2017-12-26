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كوتينيو يحتفل ب200 مباراة مع ليفربول بمطاردة جيرارد

26 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 33 زيارة

الدولي البرازيلي يسجل بالتخصص صاروخية للريدز في الدوري الإنجليزي على خطى جيرارد
احتفل لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو بمباراته رقم 200 مع ليفربول في كل البطولات على خير وجه.
كوتينيو افتتح التسجيل للريدز بهدف صاروخي من خارج منقطة الجزاء في مرمى سوانسي ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي محرزاً هدفه السابع في الموسم الحالي من البريميرليج.
الدولي البرازيلي سجل 19 هدفاً من خارج منطقة الجزاء في مسيرته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، متجاوزاً روبي فاولر، لاعب الريدز السابق، وثاني لاعب بعد ستيفن جيرارد، قائد ليفربول المعتزل (33 هدف).

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