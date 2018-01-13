كوتينيو يستفيد من منزل فابريغاس السابق

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن منزل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في مدينة برشلونة، بعدما انتقل اللاعب إلى الفريق الكتالوني من ليفربول مقابل 160 مليون أورو فى صفقة هي الأغلى فى تاريخ الدوري الإنجليزي ، وذكرت الصحيفة أن منزل كوتينيو يأتي بالقرب من منزل ثنائي الهجوم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، حيث يبعد عنهما مسافة 20 كم فقط، وكان يسكن فى هذا المنزل الفرنسي جيريمى ماتيو الذي انتقل إلى سبورتنغ لشبونة مطلع الموسم الجاري ،هو كذلك منزل سيسك فابريغاس القديم عندما كان لاعبا فى برشلونة قبل الرحيل إلى تشيلسي.

مرتبط