كوتينيو يطير إلى برشلونة الليلة

ذكرت العديد من الصحف الإنجليزية والإسبانية مساء اليوم السبت، أن نادي برشلونة حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، من ليفربول.

وقالت صحيفتا ذا صن وتيليغراف الإنجليزيتان وماركا وآس الإسبانيتين إن كوتينيو سيسافر الليلة إلى برشلونة من أجل الخضوع للفحص الطبي في النادي الكتالوني.

وأوضحت التقارير أن برشلونة سوف يدفع 142 مليون جنيه إسترليني، سيتم تقسيمها إلى 106 ملايين ثابتة بالإضافة إلى 36 مليونا متغيرات، تعتمد على نجاح اللاعب مع الفريق الكتالوني.

وأشارت “ذا صن” إلى أن برشلونة قدم نفس العرض الصيف الماضي، لكن شروط الاضافات مثل فوز اللاعب بالكرة الذهبية لم تكن منطقية للنادي الإنجليزي.

وأوضحت أن الشروط تغيرت الآن، وأصبحت مرتبطة بعدد مرات ظهور اللاعب مع برشلونة والأهداف التي يسجلها.

من جانبها، نشرت “ديلي ميل” صورا للنجم البرازيلي في لندن، وهو يستعد للسفر إلى برشلونة، حسب الصحيفة



