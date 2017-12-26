كونتي يثني على موراتا ويبعث رسالة لمانشستر سيتي بعد الفوز على برايتون

تحدث أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على برايتون بنتيجة 2/0 في الاسبوع الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعترف كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة مترو الإنجليزية بأن مانشستر سيتي سوف يرفع لقب البريميرلييغ في نهاية الموسم ، موضحاً بان تشيلسي كان يحتاج قليلاً من الحظ للحصول على فرصة المنافسة على اللقب.

وقال كونتي:في الشوط الاول كان لدينا فرص عديدة للتسجيل ولكننا لم نستطيع.

وأضاف:في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد جداً وخلقنا العديد من الفرص ، حقاً لعبنا بأداء جيد مع كثافة جيدة.

وتابع:هذا هو نفس الاداء الذي قدمناه ضد إيفرتون ، فقد صنعنا 25 فرصة أمام المرمى ضد إيفرتون ولم نستطع التسجيل ، ولكن اليوم سجلنا مرتين ، نحن في لحظة جيدة من الشكل وعلينا مواصلة اللعب فقط بهذه الطريقة.

وأردف:موراتا مهاجم من طراز رفيع ومهم جداً لدينا ، اليوم لعب مباراة جيدة مع وبدون كرة ، وإلتزامه كان كبيراً ، وانا سعيد مع إلتزام جميع اللاعبين.

واختتم كونتي حديثه قائلاً:هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي ، في الموسم الماضي كنا محظوظين قليلاً في بعض المباريات ، هذا الموسم في بعض الأحيان يمكن أن يكون لدينا المزيد من الحظ ، لدينا احترام كبير لمانشستر سيتي لأنهم يفعلون شيئا لا يصدق.