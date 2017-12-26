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كونتي يثني على موراتا ويبعث رسالة لمانشستر سيتي بعد الفوز على برايتون

26 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 57 زيارة

تحدث أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على برايتون بنتيجة 2/0 في الاسبوع الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعترف كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة مترو الإنجليزية بأن مانشستر سيتي سوف يرفع لقب البريميرلييغ في نهاية الموسم ، موضحاً بان تشيلسي كان يحتاج قليلاً من الحظ للحصول على فرصة المنافسة على اللقب.

وقال كونتي:في الشوط الاول كان لدينا فرص عديدة للتسجيل ولكننا لم نستطيع.

وأضاف:في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد جداً وخلقنا العديد من الفرص ، حقاً لعبنا بأداء جيد مع كثافة جيدة.

وتابع:هذا هو نفس الاداء الذي قدمناه ضد إيفرتون ، فقد صنعنا 25 فرصة أمام المرمى ضد إيفرتون ولم نستطع التسجيل ، ولكن اليوم سجلنا مرتين ، نحن في لحظة جيدة من الشكل وعلينا مواصلة اللعب فقط بهذه الطريقة.

وأردف:موراتا مهاجم من طراز رفيع ومهم جداً لدينا ، اليوم لعب مباراة جيدة مع وبدون كرة ، وإلتزامه كان كبيراً ، وانا سعيد مع إلتزام جميع اللاعبين.

واختتم كونتي حديثه قائلاً:هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي ، في الموسم الماضي كنا محظوظين قليلاً في بعض المباريات ، هذا الموسم في بعض الأحيان يمكن أن يكون لدينا المزيد من الحظ ، لدينا احترام كبير لمانشستر سيتي لأنهم يفعلون شيئا لا يصدق.

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