كونتي يثير الشكوك حول استمراره مع تشيلسي

رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، التأكيد على استمراره في منصبه الموسم المقبل، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه بنهاية الموسم.

ويتبقّى في عقد كونتي مع تشيلسي عامًا واحدًا، ويصرّ المدرب الإيطالي على أنّه سعيد في النادي اللندني، لكنه أكّد في الوقت ذاته أن الأمور تتغيّر سريعًا في عالم كرة القدم.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز: “في كرة القدم، كل شيء وارد، ويجب أن تكون جاهزًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “أملك خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، أؤمن بعملي وما قمت به خلال الموسمين الأخيرين، أنا سعيد وأستمتع بوقتي هنا، لم يكن الأمر سهلًا لأنّها التجربة الأولى لي في إنجلترا”

وتابع: “بالطبع يتبقى موسمًا أخيرًا في عقدي، وفي هذه الحالة فإن على النادي إقالتي (في حال أراد التخلّص منه)، لقد بدأنا عملنا هنا، وعندما تبدأ العمل تحتاج للوقت للتحسّن وبناء أسس متنية”.

وواصل مدرب البلوز: “من الصعب جدًا توقّع بقاء المدرب في نادٍ واحد لفترة طويلة في كرة القدم حاليا، إنجلترا تتغيّر في هذا الشأن، في السابق بقى مدربون في مناصبهم لسنوات طويلة، لكن الآن أصبحت الإقالات أمرًا اعتياديًا”.

وعندما سئل عن إمكانية تمديد عقده مع نادي تشيلسي، قال كونتي: “في هذه الحالة يجب أن تقوم إدارة النادي بمراسلتي”.

وتابع: “ما يحدث طبيعي لأي مدرب يعمل مع تشيلسي، حتى وإن فزت الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي ووصلت لنهائي كأس الاتحاد، فإن هذا الوضع طبيعي بالنسبة لتاريخ هذا النادي”.

وأتم أنطونيو كونتي:”لدي الكثير من الخبرة للتعامل مع هذه الأوضاع، هناك شئ غريب، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام بيرنلي، ترددت أنباء عن إقالتي، وبدأت وسائل الإعلام ترشح أسماء مدربين آخرين، وهو ما لا يحدث مع أندية أخرى”.