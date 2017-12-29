كونتي يحسم رأيه حول إمكانية بيع هازارد وكورتوا للريال

أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي الإيطالي أنطونيو كونتي اليوم الجمعة، أهمية الإبقاء على البلجيكيين إدين هازارد وتيبو كورتوا ضمن صفوف الفريق لضمان المنافسة على شيء ما في المستقبل.

وكان والد هازارد أشار أخيرًا إلى أن ابنه رفض تمديد عقده الساري مع بطل الدوري الإنجليزي لترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني.

وبالنسبة لكورتوا فحالته مشابهة إذ يتبقى على عقده 18 شهراً وتوجد شائعات حول احتمالية انضمامه لريال مدريد.

وقال كونتي في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو:نحن نتحدث عن لاعبين في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

وأضاف:من الضروري أن يستمر هذا النوع من اللاعبين معنا ، وبالأخص لطموحنا لمحاولة المنافسة على أشياء مهمة.

وتابع:يجب أن تحسن فريقك وتدعمه مع تفادي بيع أفضل اللاعبين.

وأتم كونتي قائلاً:كورتوا لديه عقد للموسم القادم مع النادي ، نحن نتحدث عن واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ، نحن فخورون بأن يكون معنا.