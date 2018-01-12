كونتي يكشف تفاصيل حديثه مع سانشيز

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن الحديث الذي دار بينه وبين لاعب آرسنال، أليكسيس سانشيز، في النفق المؤدي لغرف الملابس في لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدثت تقارير عن أن كونتي، يرغب في التعاقد مع اللاعب التشيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة أن اللاعب مرشح بقوة للرحيل عن صفوف الجانرز.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “قلت له مرحباً، إنه لاعب عظيم وهو يعرف جيدًا أننا حاولنا التعاقد معه في يوفنتوس، عندما كان لا يزال لاعبًا في أودينيزي، لكنه قرر الذهاب لبرشلونة”.

وأضاف: “إنه يعرف إعجابي به جيدًا، وكانت فرصة أن أقول له مرحبًا، لم يكن هناك أي حالة أو محادثة أخرى، لدي إعجاب كبير باللاعبين الكبار، وأعتقد أنه واحد منهم”.

وعند سؤاله عن إمكانية رحيله عن آرسنال قال: “لا أعرف أين سيذهب، عليك أن تسأله ما هو اختياره وربما من الأفضل أن تسأل آرسنال لو قرر بيعه قبل الصيف، وبالتأكيد مستقبله سيكون مع فريق عظيم”.

وأكمل: “إذا أراد مانشستر سيتي شراء أليكسيس سانشيز فإنه ليس لديه أي مشاكل حول المال والاستثمار، أعتقد أنه استثمار جيد لأننا نتحدث عن لاعب كبير ويمكن ضمه بثمن قليل، أسمع أن المبلغ يدور حول 20 مليون إسترليني”.

واختتم: “إذا ذهبت لشراء سانشيز في الحالة الطبيعية فإن ثمنه الطبيعي قد يصل إلى 80 أو 90 مليون جنيه إسترليني، إنها فرصة عظيمة لمن يريد الاستثمار فيه”