كونتي يُطالب أبراموفيتش بالتحرك

لم يقدم بطل الدوري الإنجليزي تشيلسي الآداء المنتظر هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي، بالإضافة إلى تذبذب مستواه الذي أدى إلى تأهله ثانيًا عن مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد تعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية الماضية مع كلٍ من المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا قادمًا من ريال مدريد في صفقة قدرت بحوالي 75 مليون يورو، وكذلك المدافع الإيطالي أنتوني روديجير من روما الإيطالي، بالإضافة إلى متوسط الميدان باكايوكو من موناكو وأخيرًا درينكووتر من ليستر سيتي، وفي المقابل استغنى عن كلٍ من دييجو كوستا و ونيمانيا ماتيتش

وكان أنطونيو كونتي قد طالب بالتعاقد مع لاعبين أمثال تشامبرلين ولوكاكو وفيرناندو يورينتي الصيف الماضي، إلا أن إدارة تشيلسي لم تلبي طلبات المدرب الإيطالي، الأمر الذي تسبب بنشوب مشاكل بين مالك النادي رومان أبراموفيتش وأنطونيو كونتي، مما جعل بعض الصحف في إنجلترا تتنبأ برحيل كونتي عن تدريب البلوز بنهاية الموسم الحالي

يُذكر أن هُناك بعض التوقعات تشير إلى عودة أنطونيو كونتي من أجل تدريب منتخب إيطاليا وذلك عقب انتهاء كأس العالم في روسيا 2018، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين أبراموفيتش إلى نقطة سد.

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