كيف انتقم كلوب من برشلونة بسبب كوتينيو؟

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مؤخراً مع اللاعب فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة هي الأكبر في تاريخ النادي الكاتالوني ووصلت قيمتها إلى 142 مليون جنيه استرليني “160 مليون يورو”.

الصحفي الألماني “رافائيل هونيشتاين” خرج على الجميع بمفاجأة كبيرة بشأن حيلة كبيرة افتعلها يورغن كلوب المدير الفني للريدز خلال مفاوضات برشلونة للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم تكن تلك الحيلة التي افتعلها المدرب الألماني خاصة بصفقة كوتينيو، لكنه تدخل أيضاً في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب عثماني ديمبيلي جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي انتقل إلى ملعب كامب نو أيضاً في الصيف.

فيما أشار هونيشتاين إلى أن كلوب كان على اتصال دائم مع النادي الذي أشرف على تدريبه سابقاً وأعاده إلى سنوات المجد في كرة القدم الألمانية والأوروبية من أجل إخبارهم بأنهم لن يبيعوا كوتينيو إلى برشلونة في الصيف وأنهم عليهم طلب سعر كبير للاستغناء عن الفرنسي ديمبيلي.

وانصاعت إدارة أسود الفيستفالين لكلمات كلوب التحفيزية وطلبت سعراً مرتفعاً تخطى الـ120 مليون جنيه استرليني، لكن برشلونة نجح في الحصول على خدماته مقابل 105 مليون جنيه استرليني مع مبلغ إضافي كمتغيرات.

وقال هونيشتاين ” كشف دورتموند أنهم استفادوا من اهتمام برشلونة بكوتينيو في الصيف. كلوب مرر رسالة لهم ليقول بأن ليفربول لن يبيع، وبالتالي يطلبون هم مبلغاً كبيراً في ديمبيلي “.

من ناحية أُخرى، تحدث هونيشتاين عن الاهتمام الكبير من نادي الكوب بالتعاقد مع اللاعب كريستيان بوليسيتش جناح الفريق الفيستفالي في الصيف القادم، حيث قال ” بوليسيتش هو لاعب حاول ليفربول التعاقد معه، وسأكون مندهشاً للغاية إذا لم يحاول النادي التحرك للتعاقد معه بقوة في الصيف “.

ثم أضاف الصحفي الألماني قائلاً ” لكنه لن يكون بديلاً، إنه سيكون مثل كوتينيو خلال خمس سنوات أقل. إنه ليس جاهزاً للعب دور لاعب خط الوسط المحوري، لكنه يلعب كجناح أو لاعب رقم 10 “.

واختتم هونيشتاين كلماته قائلاً ” بوليسيتش لديه واحدة فقط أو اثنتين من اللمسات ولن يكون قراراً صحيحاً، حتى لو كان دورتموند على استعداد لبيعه، وهم ليسوا كذلك، إنه لن يكون قادراً على القيام بما فعله كوتينيو “.

مرتبط