كين يفاجئ توتنهام.. ويعيد الأمل لريال مدريد

أعلن الدولي الإنجليزي، هاري كين، اليوم الاثنين، موقفه من التجديد لناديه، توتنهام.

وبخصوص تخطيط إدارة توتنهام لتجديد عقده، قال كين، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا أعرف ذلك.. فقط أريد المزيد من التقدم، ومواصلة التحسن، ويبقى هدفي الفوز بلقب هنا”.

وحول ما يجب على توتنهام فعله، لضمان استمراره في الفريق، لفترة طويلة، قال اللاعب: “نريد أن نحقق بطولات، هذا هو الهدف، وما دام الفريق يحقق هذا، فسأكون سعيدا بالبقاء هنا.. دائما ما كنت أقول، إن من يصر على التحسن، يحقق التحسن بالفعل”.

ونفي كين لوجود أي حديث عن تجديد العقد، يتناقض بشكل تام مع تصريحات مدربه ماوريسيو بوكيتينو، الذي أكد أن لاعبه كين يسير على طريق الأساطير، وسيبقى مع ناديه حتى نهاية مشواره مع كرة القدم، وضرب مثالا على ذلك أسطورة نادي روما فرانشسكو توتي، وذلك بعد تقارير صحفية أكدت مؤخرًا، أن توتنهام يحاول تجديد عقد اللاعب، خوفًا من اهتمام ريال مدريد بضمه.

وخسر توتنهام نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في 2015، وهو نفس العام، الذي بدأ فيه نجم كين في الصعود.

ولم يحقق توتنهام أي لقب، منذ الفوز بكأس الرابطة، موسم 2007-2008، ويحتل النادي اللندني المركز الخامس، بالدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، في 22 مباراة، وبفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي، المتصدر.

ويرى كين أن كأس الاتحاد، يوفر لهم فرصة واقعية، لتحقيق الفوز ببطولة، وقال: “نريد الفوز ببطولة، وهذه المسابقة نطمح في تحقيقها”.

ويواجه توتنهام منافسه إيفرتون، صاحب المركز التاسع، في الدوري، السبت المقبل.

ويعتبر المقابل المادي لهداف الدوري الإنجليزي ضئيلاً مقارنة بالعديد من النجوم الآخرين في البريمييرليج، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وصاحب أعلى راتب بقيمة 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويملك كين عقدًا مع السبيرز، حتى عام 2022، ويتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي 5.8 مليون يورو سنويًا.

