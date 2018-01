لاعب برشلونة يثير الصراع بين كبار الكالتشيو

أصبح لاعب برشلونة الإسباني، محط أنظار عمالقة الدوري الإيطالي، بعد أنباء قرب انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى قلعة الكامب نو.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، نية روما في دخول سباق التعاقد مع لاعب برشلونة، جيرارد دولوفيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، لينضم لمنافسيه نابولي وإنتر ميلان.

ويرى دولوفيو، أن فرصه في دخول التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، صعبة، في ظل عدم اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي عليه، بالإضافة لعودة عثمان ديمبلي من الإصابة، واقتراب انضمام كوتينيو.

وتأمل أندية روما وإنتر ميلان ونابولي، في التوقيع مع اللاعب، في الشتاء، كحل هجومي، خاصة وأن اللاعب سبق وأن لعب فترة في إيطاليا مع الميلان.

من جانبه، يستبعد برشلونة، فكرة التخلى عن دولوفيو، خلال الفترة الحالية، حتى مع احتمال قدوم كوتينيو، وقد يكون الحل، في الرحيل على سبيل الإعارة.

