لاعب مغمور في ليستر سيتي أغنى من ميسي ورونالدو

مخطئ من يظن أن أغنى لاعب كرة قدم في العالم هو ميسي أو كريستيانو أو حتى دافيد بيكام، حيث كشف موقع “سبورت مول” الإنجليزي، أن أغنى لاعب في العالم هو شاب لم يتجاوز الـ19 ويلعب في الفريق الرديف لنادي ليستر سيتي، اللاعب يدعى فايق البلقية تقدر ثروته بـ16 مليار أورو، وهو ابن جعفري البلقية أمير بروناي التي تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، وعمه حسن البلقية سلطان بروناي والذي يعد من أثرى أثرياء العالم حسب مجلة “فوربس”، ويلعب الشاب كجناح، حيث بدأ مسيرته مع فريق نيوبري قبل أن ينضم سنة 2009 إلى ساوثامبتون وفي 2013 عرض عليه آرسنال فترة تجريبية، ولعب معهم في بطولة مدينة ليون وسجل هدفا، وعرض عليه تشيلسي عقدا يمتد لعامين لكن بعد عام وحيد انضم إلى ليستر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

