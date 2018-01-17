لاعب نانت المطرود يستعيد حقه في اللعب

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الصفراء الثانية للاعب البرازيلي دييغو كارلوس، لاعب نانت الفرنسي، والذى حصل عليه ظلمًا خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، نتيجة الواقعة التى اتركبها حكم اللقاء توني تشابرون، وبدأت اللقطة فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، بعد اصطدام الحكم بلاعب نانت دييغو كارلوس خلال هجمة مرتدة للفريق الباريسي بقيادة مبابي، وعلى إثرها سقط الحكم على أرضية الملعب، ولكنه عرقل اللاعب بطريقة غريبة، ثم منحه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ليخرج بالبطاقة الحمراء وسط ذهول مشجعي ومسؤولي نانت.

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