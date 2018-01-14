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لايبزيغ يرد على رغبات ليفربول ببيان رسمي

14 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 40 زيارة

أغلق نادي لايبزيغ الباب بوجه ليفربول وأعلن من خلال بيان رسمي عن رفضه التخلي عن نابي كيتا هذا الشتاء مؤكداً أن صفقة انتقال نجم الوسط لن تتم قبل نهاية الموسموقال المدير الرياضي رالف رانجنيك ببيان رسمي “لن نسمح لليفربول بتسريع انتقال كيتا حتى لو أظهروا رغبة متجددة بذلك، لسنا النادي الذي يرغب بالبيع، الاحتمال الوحيد المتاح كان التوصل لاتفاق مشترك يقضي بزيادة قيمة الانتقال وهذا لن يحدث”.
ويحاول ليفربول ضم كيتا لتعويض انتقال كوتينيو لبرشلونة هذا الشهر لكن لايبزيغ مازال متمسكاً بخدمات كيتا بظل سعيه لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم علماً أن هذا سيضمن له الحصول على حوالي 10 ملايين إضافية من الريدز مقابل التخلي عن كيتا بحسب اتفاق الطرفين.
وسينتقل كيتا للريدز مقابل 66 مليون جينيه استرليني بحال تأهل ليفربول لدوري الأبطال في حين ستنخفض قيمة الصفقة إلى 56 مليون باوند بحال عدم تأهل الفريق للبطولة لذا يعرف لايبزيغ أنه يملك فرصة تحقيق زيادة مالية مع الاستفادة من كيتا بالأشهر القادمة.
وكانت العديد من الصحف الإنجليزية قد ربطت اسم الريدز بالعديد من لاعبي الوسط لتعويض كوتينيو مثل ليمار ومحرز.

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