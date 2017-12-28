ليبي: غاتوزو الخيار المناسب للميلان

تحدث المدير الفني الإيطالي السابق مارشيلو ليبي عن تولي نجم الميلان السابق غينارو غاتوزو إدارة الفريق خلفًا لفيتشنزو مونتيلا.

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات ليبي التي أكد من خلالها على أن غاتوزو كان الخيار الصحيح للميلان لما يحمله من صفات القائد.

وقال: غاتوزو المدرب ؟ لما لا ، إنه لديه الصفات التي تجعله يبدء مع الميلان ، وقد بدء بالفعل في التدريب مع فرق صغيرة ثم تولى مسئولية فريق الشباب في الميلان قبل توليه إدارة الفريق .

واضاف: إنه رجل عظيم وأنا مقتنع بإنه الإختيار المناسب للميلان ، ليس لقدراته التكتيكية ولكن لقوته الشخصية ومتأكد إنه سيكون قادر على قيادة الفريق .