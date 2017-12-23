ليستر يرفض إعارة سليماني ويريد التخلص منه

لا يزال نادي ليستر سيتي يبحث عن طريقة للتخلص نهائيا من لاعبه الجزائري إسلام سليماني، فبحسب موقع ليستر ميركوري المقرب جدا من النادي فإن الإدارة التايلاندية لليستر ترفض كل العروض المقدمة للجزائري وتريد بيعه بشكل نهائي، خاصة أن سليماني يوجد محل اهتمام عدة أندية من البريمرليغ التي ترغب في استعارته فقط وليس شراء عقده، الذي تبقى قيمته المالية مرتفعة جدا مقارنة بما قدمه اللاعب هذا الموسم.

عرض نيوكاسل رفض وليستر يريد 30 مليون أورو

بحسب ذات المصدر فإن نادي نيوكاسل تقدم بعرض لإدارة ليستر من أجل إعارة لاعبها الجزائري، إلا أن عرضه قوبل بالرفض من دون الكشف عن القيمة المالية التي عرضها النادي الإنجليزي، وتصر على بيع اللاعب الذي حددت قيمته بـ30 مليون أورو وهو مبلغ لا يبدو منطقيا واللاعب بهذا المبلغ سيواصل البقاء في ليستر على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

موقف الإدارة سيعقد وضعيته

رغم أن المدرب كلود بويال أبلغ الإدارة بعدم حاجته للمهاجم الجزائري، إلا أنها تصر على بيع عقد اللاعب وليس إعارته فقط، وهو ما سيزيد من وضعية سليماني تعقيدا في النصف الثاني من الموسم إن بقي في ليستر، لأن المبلغ الذي تطالب به الإدارة لا يوجد أي ناد مستعد لتقديمه، خاصة وأن سليماني لم يلعب إلا لدقائق منذ بداية الموسم الحالي.

ب-بكوش

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