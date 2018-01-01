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ليفربول يطلب تعويضا فلكيا بعد إعلان “قميص كوتينيو”

1 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 57 زيارة

قرر ليفربول مقاضاة شركة “نايكي” للملابس الرياضية، بعدما نشرت أن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو سينتقل لبرشلونة الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، فإن ليفربول يعتزم اللجوء للقضاء ضد “نايكي”، بعدما نشرت الشركة على موقعها رسالة جاء فيها “فيليب كوتينيو مستعد للتألق في كامب نو، احصل على طاقم برشلونة لموسم 2017-2018 باسم (الساحر)”.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية إن النادي الإنجليزي سيطالب الشركة المنتجة لقميص برشلونة بتعويض “فلكي” عما قامت به، خاصة في ظل استياء مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب مما حدث.

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