ليفربول يطلب عودة كوتينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل أكدت تقارير صحافية بريطانية رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع الدولي البرازيلي الشاب فيليب كوتينيو من صفوف نادي برشلونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ليفربول قد وافق على بيع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو نقدا و40 مليون يورو متغيرات لكن النادي الكتالوني يأمل في ضم اللاعب لنهاية الموسم من أجل المشاركة مع الفريق في دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم.

ولن يتمكن نادي برشلونة من الاعتماد على خدمات لاعبه الجديد فيليب كوتينيو في دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم وهو ما دفع ليفربول للتفكير في استعارة اللاعب البرازيلي.

ويغيب كوتينيو عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ.

يذكر أن كوتينيو 25 عاما لعب مع ليفربول في 19 لقاء بمختلف المسابقات في الموسم الحالي وسجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف.

