ليفربول يعثر على بديل كوتينيو في الكالتشيو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يبحث عن بديل رخيص الثمن، لتعويض رحيل صانع ألعابه فيليب كوتينيو مؤخرًا لبرشلونة الإسباني.

وحصل ليفربول، على مبلغ 120 مليون يورو من بيع فيليب كوتينيو لبرشلونة، ورغم ذلك يفضل جلب بديل رخيص له.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن ليفربول أنفق 85 مليون يورو، لجلب قلب الدفاع فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون، خلال فترة الانتقالات الجارية، بالإضافة إلى قدوم نابي كيتا من لايبزيغ، الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، نجم أتلانتا الإيطالي، يعتبر المرشح الأبرز لتعويض رحيل كوتينيو، حيث أنه قادر على صناعة الفارق، كما أنه لن يكلف ليفربول، أموالًا باهظة.

وسجل غوميز، 30 هدفا في 113 مباراة مع أتلانتا في الدوري الإيطالي، علمًا بأنه لاعب متنوع وقادر على اللعب كمهاجم أو جناح أو صانع ألعاب.