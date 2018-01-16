لينغارد يخلد احتفاله أمام آرسنال على “الموبايل”

جيسي لينغارد نجم مانشستر يونايتد سجل هدفين رائعين أمام آرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين بقمة الجولة 15 من البريميرليغ، وقاد الشياطين الحمر للفوز، واحتفل بطريقة مثيرة للغاية بعد أحد هدفيه، ولكنه أراد أن يخلد ذكرى هذا الاحتفال طوال الوقت.. لينغارد ذهب نحو خط التماس ورقص بطريقة مثيرة للغاية، برفقة زملائه بول بوغبا، آشلى يونغ وأنتوني مارسيال، وانتشرت صورة احتفاله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه قام بوضع هذه الصورة على الصورة الخلفية لهاتفه المحمول، لتظل عالقة في ذهنه دائماً.

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