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ماتا : نحن سعداء بعودة إبراهيموفيتش لليونايتد

22 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 41 زيارة

كشف الإسباني خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إثنين من توقعاته للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الشياطين الحمر .

وعاد إبراهيموفيتش لفريق مانشستر يونايتد بعد 7 أشهر من الغياب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي .

ونقلت قناة مانشستر يونايتد تصريحات ماتا والذي قال : عودة إبراهيموفيتش للفريق بعد 8 أشهر شئ مهم للغاية وأرى أنه يقوم بأشياء عظيمة عن طريق العمل مع الفريق والتدرب بالصيف .

وأضاف ماتا : انا متأكد من أن إبراهيموفيتش سيعود بشكل قوي لليونايتد ونحن سعداء بعودته لأنه سيعمل مع الفريق بجد وسيسجل الأهداف .

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