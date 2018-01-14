ماتز الفرنسي يرغب في استعادة أحمد قاسحي

كشفت تقارير فرنسية أمس أن إدارة “أف سي ماتز” مهتمة جدا بضم لاعب الخضر السابق وتشارلتون الحالي أحمد قاسحي، الدولي الجزائري ظهر بمستوى كبير جدا في النصف الأول من الموسم الحالي، فبعد أن تخلص من الإصابة التي أبعدته لقرابة العامين استعاد كافة قدراته وصار لائقا حتى أنه جلب الأنظار إليه رغم القسم المتدني الذي يلعب فيه( يلعب في القسم الثالث الإنجليزي )، ومن دون شك فإن إدارة ماتز تملك نظرة طيبة عن الشاب الجزائري الذي قدم معهم مستويات كبيرة في القسمين الأول والثاني قبل أن يرحل رغبة منه في تطوير مستواه لكن تشارلتون للأسف سقط للدرجة السفلى .

عقده ينتهي بنهاية المسوم الحالي ولم يجدد لغاية الآن

يبدو قاسحي في وضع مميز جدا من أجل الانتقال، حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي ولحد الساعة لم يجدد عقد ما يجعله في وضع حر للتفاوض مع أي نادي، التقارير الفرنسية لم تشر إلى وقت انتقال أحمد وهل سيكون في جانفي الحالي أم في نهاية الموسم ولو أن الوقت الحالي يبدو أنسب لإدارة تشارلتون التي ترغب في الاستفادة ماليا من تحويله إلا في حال رغبت في تجديد عقده بما أنه بات عنصرا هاما للفريق إلى درجة أن المدرب منحه منذ أسابيع شارة قيادة الفريق نظرا لمستواه وأيضا لوزنه في المجموعة .

بورقعة- ع

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