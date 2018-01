ماجر: ” شرف لي وللجزائر أن التسجيل بالعقب ماركة مسجلة باسمي”

أدلى الناخب الوطني رابح ماجر بتصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية تكلم في معظمها عن مشواره مع بورتو وتتويجاته مع هذا الفريق، خاصة بدوري الأبطال سنة 1987، الحديث عن تتويج ماجر بذلك اللقب قاده وبشكل طبيعي للحديث عن هدفه الذي سجله بالعقب والذي قال عنه:” أشكر الله أنني كنت متواجدا في ذلك المكان وفي ذلك التوقيت من اللقاء، إنها صدفة وأشكر الله عليها، الهدف الذي سجلته بالعقب صار ماركة مسجلة باسمي وهذا شرف لي وشرف للجزائر كثيرا”.

بورقعة –ع

