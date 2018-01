ماجر يستدعي 21 لاعبا لمواجهة رواندا

وجه الناخب الوطني رابح ماجر الدعوة لـ21 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية من أجل الدخول في تربص تحضيري بداية من يوم الأحد القادم بمركز سيدي موسى من أجل تحضير اللقاء الودي، الذي يجمع المنتخب الجزائري بنظيره الرواندي في تونس وذلك في إطار تحضيرات المنافس للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي ستقام منتصف الشهر الجاري في المغرب على أن يختتم التربص يوم 11 في الشهر والعودة مباشرة بعد اللقاء إلى الجزائر.

نفس القائمة التي شاركت في تربص ديسمبر باستثناء درفلو

عرفت القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني تغييرا واحدا مقارنة بتلك التي شاركت في تربص ديسمبر الأخير، الذي دام أربعة أيام بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين وإلغاء لقاء الإمارات وقتها، فماجر فضل الحفاظ على نفس القائمة ماعدا استدعاء مهاجم اتحاد بلعباس بوقلمونة مكان مهاجم اتحاد العاصمة درفلو.

التنقل يوم 9 جانفي إلى تونس

مثلما سبق الإشارة إليه في أعدادنا السابقة سيتنقل المنتخب الوطني إلى الجارة تونس يوم التاسع جانفي للعب المواجهة المقررة الأربعاء القادم، ما يعني أن ماجر سيحضر منتخبه في ظرف يومين فقط بسيدي موسى، على أن يجري رفقاء جابو حصة أخيرة في تونس يوم الوصول وكل هذا من أجل تفادي الصدام مع الأندية التي ستكون بحاجة للاعبيها في البطولة وخاصة تلك التي تملك أربعة أو خمسة لاعبين في المنتخب المحلي.

ماجر فضل الحفاظ على نفس القائمة رغم الانتقادات

ما يؤكد أن سياسة البريكولاج متواصلة في المنتخب المحلي هو استدعاء ماجر لنفس اللاعبين الذين شاركوا في التربص الأخير، منتصف شهر ديسمبر الماضي بالرغم من توقف البطولة التي استأنفت الأسبوع القادم بلعب لقاءات الدور 32 من كأس الجزائر وماجر ومساعداه لم يشاهدوا هؤلاء اللاعبين أو حتى معرفة جديدهم مع أنديتهم مع ضرب الطاقم الفني للانتقادات التي صاحبت القائمة عرض الحائط بتواجد لاعبين كبار في السن وتهميش لاعبين يستحقون التواجد في المنتخب المحلي.

عدة أندية ترفض هذه البرمجة التي ستؤثر على تحضيراتها

برمجة لقاء رواندا خارج تواريخ الفيفا وخارج الجزائر سيحرم الأندية من خدمات لاعبيها خلال تحضيراتها للدور السادس عشر من كأس الجزائر، فأندية اتحاد العاصمة وفاق سطيف وشباب قسنطينة التي يمثل لاعبوها أكثر من نصف التعداد، وقد تطلب مستقبلا رفضها برمجة مثل هذه اللقاءات في هذا التوقيت من السنة، فغياب خمسة لاعبين عن التدريبات طيلة أسبوع كامل سيؤثر على برنامج الفريق بشكل رهيب والنادي هو من سيدفع الثمن، كما أن الفاف هي المسؤولة عن سلامة اللاعبين وتتحمل المسؤولية الكاملة في حال تعرضهم للإصابة أو أي مكروه.

قائمة اللاعبين:

فوزي شاوشي، رشيد بوهنة (مولودية الجزائر)، عبد القادر صالحي، علي لاكروم( شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران، أكرم جحنيط، محمد خثير زيتي، عبدالمومن جابو (وفاق سطيف)، مختار بن موسى، فاروق شافعي، محمد بن خماسة، عبد الرؤوف بن غيث، أيوب عبد اللاوي (اتحاد العاصمة)، الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس)، إسلام عروس، فريد الملالي ( بارادو)، محمد وليد بن شريفة، سيد علي لعمري، عبد النور بلخير، محمد لمين عبيد (شباب قسنطينة)، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)

ب-بكوش

